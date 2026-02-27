Пензенец похитил украшения в Кузнецке, спрятав их во рту

25-летнего жителя Пензы подозревают в краже ювелирных изделий в Кузнецке. Он спрятал их во рту.

О пропаже украшений в полицию сообщил представитель интернет-магазина. По его словам, похитителем стал работник сортировочного центра. Правоохранители начали розыск и установили личность злоумышленника.

Тот во всем признался. Пензенец трудился сортировщиком товаров. Во время работы в одной из коробок мужчина заметил небольшой сейф-пакет. Внутри он нащупал какие-то украшения.

Пензенец положил этот пакет в свой карман, дождался окончания работы и в раздевалке проверил содержимое. Внутри оказались два кольца: серебряное и золотое с бриллиантом.

Решив их похитить, сортировщик положил украшения в рот, спокойно миновал рамку металлоискателя и вышел на улицу. Похищенные кольца мужчина сдал в комиссионный магазин в Пензе.

По факту кражи возбудили уголовное дело, фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.