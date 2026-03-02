С жительницы Бессоновского района взыскали 750 тысяч за майнинг

Криминал

С жительницы Бессоновского района взыскали 750 тысяч за майнинг
Жительницу Бессоновского района наказали за майнинг. В пользу филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» с нее взыскали 750 тысяч рублей.

Женщина в 2023 году приобрела жилой дом и 2 участка по соседству. От предыдущего владельца остались документы на подключение к электросетям.

Лицевые счета на свое имя она открыла 1 февраля 2025-го. За 10 дней до того, 20 января, ресурсники обнаружили установленные в доме ASIC-майнеры (устройства для производства криптовалюты).

«Земельный участок, на котором расположен жилой дом, не огорожен, и при визуальном осмотре территории домовладения и точек его подключения к линиям электросети был слышен характерный гул работающего оборудования для майнинга, шум вентилятора. Через окно домовладения было видно, что в доме отсутствует внутренняя отделка, внутри расположено оборудование для майнинга», - пояснили в Бессоновском районном суде.

При этом 3 прибора учета энергии (по 1 на каждый из наделов) исправно фиксировали повышенный расход. Поскольку потребление было по факту бездоговорным, ресурсники насчитали задолженность в размере 1 083 274 руб. 71 коп.

Ответчица проигнорировала требование об оплате, поэтому ПАО «Россети Волга» обратилось в суд.

После сверки расчетов выяснилось, что долг за само электричество составляет 618 131,65 рубля, остальные 465 143,06 доначислены в качестве пени. По ходатайству защиты вторую часть суд сократил и взыскал с нарушительницы закона 750 000 рублей.

