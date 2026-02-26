В Пензенской области суды первой инстанции за год оправдали 7 человек

В 2025 году суды Пензенской области рассмотрели по первой инстанции 4 059 уголовных дел и признали виновными 4 259 человек.

В 2024 году числа были больше: 5 078 дел и 5 289 человек, сообщил заместитель председателя областного суда Роман Шелков на совещании в четверг, 26 февраля.

Оправдательные приговоры вынесли в отношении 7 человек (в 2024-м - 14).

«Количество осужденных к реальному лишению свободы и к лишению свободы условно остается достаточно высоким.

Следуя принципу гуманизации уголовного судопроизводства государство стремится к снижению количества осужденных к лишению свободы. Для этого необходимо правильно и обдуманно применять уголовный закон при назначении наказания, использовать альтернативные лишению свободы виды наказаний», - процитировали Романа Шелкова в областном суде.