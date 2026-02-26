Судимую за убийство жительницу Каменки обвинили в новом убийстве

В Каменке завершено расследование убийства, совершенного в октябре 2025 года. По версии следствия, 38-летняя местная жительница лишила жизни мужа. Ее знакомого обвиняют в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

Вечером 9 октября супруги дома распивали спиртное. Между ними возник конфликт, и женщина ножом ударила мужа в шею, а затем покинула квартиру.

Вернувшись на следующий день, горожанка нашла мужа мертвым. Она рассказала о случившемся знакомому и попросила помочь избавиться от тела.

«В ночное время 12 октября вдвоем они вынесли тело погибшего из квартиры и оставили его на территории одного из предприятий Каменки, где он был обнаружен в тот же день», - сообщили в областном управлении СКР.

Обвиняемая содержится под стражей. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности - за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Второй обвиняемый был судим за кражу.

Уголовное дело направлено в суд.