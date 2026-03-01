Жителя региона лишили гражданства из-за нелюбви к русским

56-летний житель Пензенской области больше не сможет называть себя россиянином. Из-за своей деятельности он лишен гражданства.

Мужчина, получивший новый статус в упрощенном порядке, пропагандировали среди выходцев из Центральной Азии идеологию превосходства других национальностей над русской.

«Также он совершал иные действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Из-за угрозы национальной безопасности было принято решение прекратить гражданство.

Ранее сотрудники УФСБ задержали 37-летнего мужчину, обвиняемого в призывах к насилию в отношении мигрантов. Расследование дела уже завершено, материалы направлены в суд.