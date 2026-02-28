Пензенец обещал помочь больному раком и выманил у него 1,5 млн руб.

38-летнего жителя Пензенской области подозревают в мошенничестве. Он выманил крупную сумму у 41-летнего онкобольного жителя Саранска.

Мужчины познакомились в Сети несколько лет назад. Пензенец рассказал о своих связях в медучреждениях и пообещал товарищу организовать квалифицированное обследование и лечение, а также персональное наблюдение у лучших специалистов одной из больниц Поволжья.

Но для благодарности врачам требовались деньги. Саранчанин несколькими платежами перечислил мужчине 1,5 млн рублей и стал ждать приглашения в клинику.

Пензенец называл сроки, но каждый раз под различными предлогами переносил их, а потом и вовсе прекратил отвечать на звонки. Саранчанин понял, что стал жертвой афериста, и обратился в полицию.

Правоохранители быстро установили личность злоумышленника, приехали по адресу его регистрации в Пензенской области. Но выяснилось, что мужчина там не живет.

В феврале 2026 года его задержали в Самаре, где пензенец оставался какое-то время. Он не стал отрицать свою вину.

По словам злоумышленника, у него изначально не было намерения помогать больному раком знакомому. Полученные деньги он потратил на погашение долгов и личные нужды.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, пензенцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД по Республике Мордовия.