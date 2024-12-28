Сетевое издание|18+|Суббота|28 дек 2024|22:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Экс-директора «Хопровских зорь» посадили за хищение миллионов

Печать
Telegram

В Колышлейском районе 36-летнюю женщину, бывшего директора санатория «Хопровские зори», и ее 46-летнюю сестру осудили за многомиллионные хищения.

С 2021-го по 2023 год руководительница украла со счетов здравницы более 12 000 000 рублей, оформляя фиктивные договоры с коммерческими организациями и физическими лицами на работы и услуги для санатория, которые по факту не осуществлялись.

«В том числе подсудимой были заключены фиктивные договоры об оказании юридических услуг с ее сестрой, которая таким образом оказала содействие в хищении денежных средств», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Также женщина за счет средств санатория ремонтировала свой автомобиль, покупала себе различные товары. Она же трудоустроила 4 человек, которые получали деньги, не работая.

На суде экс-директор признала вину частично, ее сестра от дачи показаний отказалась.

Первой женщине в итоге назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима, второй - 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Приговором суда удовлетворен гражданский иск представителя санатория «Хопровские зори» о взыскании с бывшего руководителя суммы похищенных денежных средств», - добавила Елена Листарова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте