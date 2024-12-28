Экс-директора «Хопровских зорь» посадили за хищение миллионов

28.12.2024 | 17:42

В Колышлейском районе 36-летнюю женщину, бывшего директора санатория «Хопровские зори», и ее 46-летнюю сестру осудили за многомиллионные хищения.

С 2021-го по 2023 год руководительница украла со счетов здравницы более 12 000 000 рублей, оформляя фиктивные договоры с коммерческими организациями и физическими лицами на работы и услуги для санатория, которые по факту не осуществлялись.

«В том числе подсудимой были заключены фиктивные договоры об оказании юридических услуг с ее сестрой, которая таким образом оказала содействие в хищении денежных средств», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Также женщина за счет средств санатория ремонтировала свой автомобиль, покупала себе различные товары. Она же трудоустроила 4 человек, которые получали деньги, не работая.

На суде экс-директор признала вину частично, ее сестра от дачи показаний отказалась.

Первой женщине в итоге назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима, второй - 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Приговором суда удовлетворен гражданский иск представителя санатория «Хопровские зори» о взыскании с бывшего руководителя суммы похищенных денежных средств», - добавила Елена Листарова.