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Криминал

В Пензе бизнес-леди открыла подпольный игровой клуб

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В Пензе на скамье подсудимых оказались 5 человек - организатор и 4 работника подпольного игрового клуба.

В декабре 2021 года жительница Бессоновского района арендовала в Пензе помещение на улице Кузнецкой. Там она разместила не менее 24 игровых автоматов, а также наняла 3 администраторов и охранника.

В Пензе бизнес-леди открыла подпольный игровой клуб

Охранник впускал посетителей лишь после предварительного разговора по телефону и следил за их поведением в зале. Администраторы принимали клиентов, учитывали ставки, получали деньги и выплачивали выигрыши. Сама бизнес-леди руководила рабочим процессом, распоряжалась доходами, контролировала затраты и выплачивала подчиненным вознаграждение.

В начале 2022 года игровой клуб переехал в другое помещение - на улицу Ударную, где действовал еще несколько месяцев. Однако в октябре сотрудники полиции пришли с обыском и изъяли игровое оборудование.

«Организатору группы назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, остальным подсудимым - от 2 лет до 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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