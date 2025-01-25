В Пензе бизнес-леди открыла подпольный игровой клуб

25.01.2025 | 10:41

В Пензе на скамье подсудимых оказались 5 человек - организатор и 4 работника подпольного игрового клуба.

В декабре 2021 года жительница Бессоновского района арендовала в Пензе помещение на улице Кузнецкой. Там она разместила не менее 24 игровых автоматов, а также наняла 3 администраторов и охранника.

Охранник впускал посетителей лишь после предварительного разговора по телефону и следил за их поведением в зале. Администраторы принимали клиентов, учитывали ставки, получали деньги и выплачивали выигрыши. Сама бизнес-леди руководила рабочим процессом, распоряжалась доходами, контролировала затраты и выплачивала подчиненным вознаграждение.

В начале 2022 года игровой клуб переехал в другое помещение - на улицу Ударную, где действовал еще несколько месяцев. Однако в октябре сотрудники полиции пришли с обыском и изъяли игровое оборудование.

«Организатору группы назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, остальным подсудимым - от 2 лет до 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.