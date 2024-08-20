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Происшествия

В Пензе устанавливают личность погибшего на М-5 пассажира

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Во вторник, 20 августа, в результате страшного ДТП на М-5 погибли двое мужчин. Официальную информацию сообщили в управлении ГАИ регионального УМВД России.

По предварительным данным, авария случилась в 15:00 на 622-м километре дороги. 45-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом Кrone наехал на Renault Sandero с 71-летним мужчиной за рулем, после чего тот столкнулся с МАЗом под управлением 30-летнего шофера.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте от травм. Погиб и его пассажир, личность которого сейчас пытаются установить. Кроме них в салоне находился еще один человек, он госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее появились кадры последствий аварии. На них запечатлены стоящий большегруз и легковая машина с искореженной задней частью.

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Источник — фото ГАИ областного УМВД России
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