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Происшествия

В ГАИ уточнили количество погибших в ДТП в Пензенском районе

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В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельного ДТП, которое случилось утром в воскресенье, 8 сентября, в Пензенском районе.

В ГАИ уточнили количество погибших в ДТП в Пензенском районе

По предварительным данным, около 8:20 на 416-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов 29-летний водитель Toyota Sienna не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся.

В ГАИ уточнили количество погибших в ДТП в Пензенском районе

«В результате происшествия пассажиры автомобиля, мужчины 1993 и 1987 года рождения, от полученных травм скончались», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

В ГАИ уточнили количество погибших в ДТП в Пензенском районе

Травмы в аварии получили водитель иномарки и 5 его пассажиров: девушки 2007 и 2005 года рождения, юноша 2005 года рождения, а также мужчины 1964 и 1988 года рождения.

В ГАИ уточнили количество погибших в ДТП в Пензенском районе

По факту происшествия проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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Источник — фото, видео областной ГАИ
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