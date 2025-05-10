В Заречном пенсионер сдал украденный самокат в металлолом

10.05.2025 | 10:05

К зареченским полицейским обратился представитель организации, сдающей в аренду средства индивидуальной мобильности. Он рассказал о пропаже электросамоката с GPS-трекером стоимостью 19 000 рублей.

Мужчина пояснил: местонахождение самоката постоянно меняется и найти его невозможно.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - им оказался 67-летний горожанин.

Пенсионер сознался, что сдал арендованный электросамокат в пункт приема металла за 260 рублей, чтобы купить спиртное.

На зареченца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.