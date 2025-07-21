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Криминал

Пензенца оштрафовали за скандал в областной прокуратуре

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В Пензе оштрафовали пожилого мужчину, который попытался ударить представителя власти и публично оскорбил его. Это случилось в здании областной прокуратуры 17 июля прошлого года.

Горожанин хотел лично встретиться с прокурором области. Помощник по рассмотрению обращений и приему граждан объяснил посетителю, что нужно было предварительно записаться.

Мужчине это не понравилось. Угрожая насилием, он замахнулся на госслужащего и попытался левой рукой ударить его по голове и телу, но на помощь подоспели полицейские.

Затем в фойе в присутствии других посетителей пензенец несколько раз нецензурно оскорбил помощника прокурора, унизив его честь и достоинство.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по двум статьям. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, сообщили в Первомайском районном суде.

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