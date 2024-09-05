Спешил в магазин: кузнечанина обвинили в угоне пожарной машины

05.09.2024 | 09:09

В Кузнецком районе 44-летний местный житель припарковал у дома служебный пожарный автомобиль. Через некоторое время его угнали.

Мужчина обратился к полицейским, те немедленно начали розыск злоумышленника.

Выяснилось, что пожарную машину угнал 45-летний сосед пострадавшего. Он заметил ее у дома и решил похитить транспорт, чтобы быстрее добраться до магазина.

«Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он запустил двигатель и отправился в поездку», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее злоумышленник уже был судим. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.