В Пензенской области врачу грозит срок за фиктивные медосмотры

11.04.2025 | 12:12

В Пензенской области 29-летний медработник стал объектом пристального внимания сотрудников Федеральной службы безопасности.

За ним была закреплена учетная запись в государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Выяснилось, что в 2024 году медработник систематически вносил в нее ложные данные о проведении профилактического осмотра населения. В действительности граждане в учреждение не обращались.

В отношении медика возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ с использованием служебного положения.

Соответствующая статья УК РФ предусматривает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

По информации PenzaInform.ru, речь идет о враче одной из районных больниц.