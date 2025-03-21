В Пензе ревнивец отомстил сопернику криминальным способом

21.03.2025 | 08:30

18-летний пензенец лишился автомобиля после выяснения отношений с 24-летним жителем Городищенского района.

Оба молодых человека были увлечены одной девушкой. Они договорились встретиться в Пензе, чтобы обсудить ситуацию. Младший приехал на «Ладе-Гранте».

Задушевного разговора не получилось - напротив, разгорелся конфликт. Разозленный сельчанин решил отомстить конкуренту необычным способом: сел в его машину и уехал.

Молодой автовладелец заявил о случившемся в полицию. На угонщика возбудили уголовное дело.

«Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - проинформировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда ревнивые люди вымещают гнев на автомобилях. Так, житель Сосновоборска увидел у дома своей возлюбленной чужую «Ладу-Калину» и проткнул ножом все колеса.

А 22-летний пензенец угнал автомобиль сверстника, с которым начала жить его бывшая жена. Таким образом он решил отомстить и экс-супруге, и сопернику.