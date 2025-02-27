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Криминал

В Лунинском районе мужчина пытался «перевоспитать» женщину ножом

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В Лунинском районе вынесли приговор 46-летнему сельчанину, пытавшемуся «перевоспитать» 50-летнюю сожительницу. Он царапал ее ножом и бил по голове.

В декабре 2024 года в селе Родники мужчина, уже имевший судимость, несколько дней распивал спиртное и истязал женщину, в доме которой жил, - его жертва страдала как физически, так и морально.

«Используя кухонный нож, он нанес ей царапины в области грудной клетки, бил пластиковым ковшом по голове, а также ударил по лицу в присутствии сотрудников полиции, которых потерпевшая вызвала в целях защиты от агрессии сожителя», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Сельчанин признал вину и пояснил, что пытался повлиять на поведение сожительницы, перевоспитать ее.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам в колонии-поселении.

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