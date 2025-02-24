Сетевое издание|18+|Понедельник|24 фев 2025|16:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе москвич почти 3 года обворовывал квартиры горожан

Печать
Telegram

В Пензе задержали ранее судимого 53-летнего москвича, почти 3 года воровавшего имущество из чужих квартир.

В Пензе москвич почти 3 года обворовывал квартиры горожан

Мужчина с марта 2022 года по январь 2025-го взламывал замки либо подбирал ключи к входным дверям пензенцев, а потом крал все ценное, что мог найти, например ювелирные изделия и деньги.

За весь период в полицию обратились 9 жителей областного центра, общий ущерб составил более 1 млн рублей.

В Пензе москвич почти 3 года обворовывал квартиры горожан

Вора задержали при попытке уехать из города на поезде. В его багаже обнаружили часть краденного: коллекционные монеты и украшения.

В Пензе москвич почти 3 года обворовывал квартиры горожан

Мужчина рассказал, что периодически навещал в Пензе своих знакомых и заодно подыскивал квартиры в старых домах, проникал в них, забирал имущество.

В Пензе москвич почти 3 года обворовывал квартиры горожан

Украденные вещи москвич продавал в столице, а деньги тратил на себя.

«Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила следователь следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Анастасия Шабанова.

Полицейские устанавливают его причастность к другим преступлениям на территории города.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте