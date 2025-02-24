В Пензе москвич почти 3 года обворовывал квартиры горожан

24.02.2025 | 14:22

В Пензе задержали ранее судимого 53-летнего москвича, почти 3 года воровавшего имущество из чужих квартир.

Мужчина с марта 2022 года по январь 2025-го взламывал замки либо подбирал ключи к входным дверям пензенцев, а потом крал все ценное, что мог найти, например ювелирные изделия и деньги.

За весь период в полицию обратились 9 жителей областного центра, общий ущерб составил более 1 млн рублей.

Вора задержали при попытке уехать из города на поезде. В его багаже обнаружили часть краденного: коллекционные монеты и украшения.

Мужчина рассказал, что периодически навещал в Пензе своих знакомых и заодно подыскивал квартиры в старых домах, проникал в них, забирал имущество.

Украденные вещи москвич продавал в столице, а деньги тратил на себя.

«Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила следователь следственной части СУ УМВД России по Пензенской области Анастасия Шабанова.

Полицейские устанавливают его причастность к другим преступлениям на территории города.