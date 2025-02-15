Пензячка заперла двух детей в квартире и ушла делать закладки

15.02.2025 | 10:13

Молодая жительница Пензенской области предстанет перед судом в Тамбове. Ей инкриминируется оставление детей в опасности и распространение наркотиков.

Женщина с двумя детьми, 2020 и 2022 года рождения, жила на съемной квартире. В августе прошлого года она заперла малышей и отправилась оборудовать закладки с запрещенным веществом.

Оставшись в одиночестве, дети подняли крик и расплакались. Добросердечная соседка позвонила в полицию и рассказала, что ребята находятся без присмотра и им нужна помощь. Сотрудники полиции прибыли по адресу и передали брошенных детей работникам тамбовского специализированного дома ребенка.

Мать задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что молодая пензячка приехала в Тамбов, где приобрела оптовую партию наркотика и принялась сбывать его в розницу.

В съемном жилье обнаружилось 20 свертков с N-метилэфедроном общей массой 15,96 грамма, что признается крупным размером.

«В настоящее время малолетние дети находятся у родственников обвиняемой женщины. Их 24-летняя мать ожидает суда», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.