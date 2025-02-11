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Криминал

Юноше грозит срок за несколько дней «работы» в наркобизнесе

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В Пензе перед судом предстанет 17-летний подросток. Юношу обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Несовершеннолетний пензенец решил заработать деньги и в начале октября 2024 года связался с преступной группой. Подельники через интернет передали ему сведения о местонахождении закладки, содержавшей 4,91 г наркотика. Она была спрятана в Пензенском районе.

Юноша забрал запрещенное вещество и оборудовал новый тайник - в Первомайском районе Пензы.

Через несколько дней ему сообщили о новой закладке в Пензенском районе. Там находилось более 95,65 г запрещенного вещества. Пензенец забрал «товар» и привез в квартиру, которую снимал. Наркотик он расфасовал на более мелкие партии и спрятал их в тайники в Октябрьском районе.

«Впоследствии данные о местонахождении тайников получил несовершеннолетний приятель обвиняемого, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, выполнявший функции розничного курьера, и забрал их с целью дальнейшего сбыта», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

10 октября юного наркосбытчика и его приятеля задержали полицейские. При обыске и осмотре места происшествия правоохранители изъяли наркотическое вещество.

Свою вину подросток признал. Его заключили под домашний арест. Обоих юношей поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

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Источник — фото СУ СКР по области
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