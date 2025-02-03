Житель Бековского района смастерил 22 патрона из найденного на чердаке

03.02.2025 | 11:06

В Бековском районе 34-летний местный житель может лишиться свободы за изготовление боеприпасов. Их нашли во время обыска в его доме.

Всего полицейские обнаружили у мужчины 22 боевых патрона для гладкоствольного огнестрельного оружия, которые он сделал кустарным способом.

На местного жителя завели уголовное дело.

«Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что в 2023 году на чердаке своего дома нашел гильзы, пороховые заряды и дробь. После этого самостоятельно изготовил патроны, которые хранил у себя дома», - сообщил начальник ОМВД России по Бековскому району Антон Козлов.

Мужчина хотел оформить разрешение и купить ружье, но так и не сделал этого. Теперь он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до 5 лет лишения свободы.