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Криминал

Житель Бековского района смастерил 22 патрона из найденного на чердаке

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В Бековском районе 34-летний местный житель может лишиться свободы за изготовление боеприпасов. Их нашли во время обыска в его доме.

Всего полицейские обнаружили у мужчины 22 боевых патрона для гладкоствольного огнестрельного оружия, которые он сделал кустарным способом.

На местного жителя завели уголовное дело.

Житель Бековского района смастерил 22 патрона из найденного на чердаке

«Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что в 2023 году на чердаке своего дома нашел гильзы, пороховые заряды и дробь. После этого самостоятельно изготовил патроны, которые хранил у себя дома», - сообщил начальник ОМВД России по Бековскому району Антон Козлов.

Житель Бековского района смастерил 22 патрона из найденного на чердаке

Мужчина хотел оформить разрешение и купить ружье, но так и не сделал этого. Теперь он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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