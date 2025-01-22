Бессоновцу грозит 8 лет за сорванное на пустыре растение

22.01.2025 | 11:02

Пензенские полицейские задержали 33-летнего местного жителя с марихуаной и выяснили, кто ему ее дал.

У горожанина при себе нашли 1 грамм наркотика, завернутый в фольгу.

«За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность», - сообщила старший следователь отдела ОП № 2 СУ УМВД по г. Пензе Виктория Никулкина.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники вышли на 50-летнего бессоновца. В его доме обнаружили две стеклянные банки и полимерный контейнер с наркорастением. Масса составила более 350 граммов.

Мужчина признал вину и раскаялся. Он объяснил, что сорвал растение на пустыре недалеко от своего дома, приготовил, а затем решил сбыть часть знакомому.

На бессоновца завели уголовные дела. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, сейчас он под домашним арестом.