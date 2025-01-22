Сетевое издание|18+|Среда|22 янв 2025|13:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Бессоновцу грозит 8 лет за сорванное на пустыре растение

Печать
Telegram

Пензенские полицейские задержали 33-летнего местного жителя с марихуаной и выяснили, кто ему ее дал.

У горожанина при себе нашли 1 грамм наркотика, завернутый в фольгу.

«За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность», - сообщила старший следователь отдела ОП № 2 СУ УМВД по г. Пензе Виктория Никулкина.

Бессоновцу грозит 8 лет за сорванное на пустыре растение

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники вышли на 50-летнего бессоновца. В его доме обнаружили две стеклянные банки и полимерный контейнер с наркорастением. Масса составила более 350 граммов.

Мужчина признал вину и раскаялся. Он объяснил, что сорвал растение на пустыре недалеко от своего дома, приготовил, а затем решил сбыть часть знакомому.

Бессоновцу грозит 8 лет за сорванное на пустыре растение

На бессоновца завели уголовные дела. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, сейчас он под домашним арестом.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте