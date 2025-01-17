В Пензенском районе официантку в поезде ударили ножом в живот

17.01.2025 | 17:14

Вступил в силу приговор 40-летнему пассажиру поезда Новороссийск - Пермь, ударившему ножом официантку вагона-ресторана. ЧП случилось в феврале 2024 года в районе станции Ардым Пензенского района.

Мужчина ехал в Пермь, распивая алкогольные напитки с двумя попутчиками. Но когда пришло время оплачивать счет, возник конфликт.

«Подсудимый, вооружившись ножом, выяснял отношения с новыми знакомыми, а затем нанес удар в живот официантке вагона-ресторана, которая сделала ему замечание», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Травму, которую получила женщина, впоследствии квалифицировали как тяжкий вред здоровью. На агрессора завели уголовное дело, он признал вину.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - пояснила Елена Листарова.