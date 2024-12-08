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Криминал

Пензячка потеряла 200 000 рублей, поверив в заработок в интернете

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Пензенцы продолжают терять бдительность в желании заработать. Так, 27-летняя жительница областного центра лишилась 200 000 рублей, поверив незнакомцу. Она думала, что он ей помогает.

Неизвестный связался с женщиной в мессенджере и предложил дополнительный заработок в интернете, прислал ссылку на сайт и объяснил, как зарегистрироваться.

Пензячка сделала все, что велел собеседник, и в тот же день шестью переводами отправила на продиктованный им счет около 200 000 рублей.

Только спустя несколько дней горожанка поняла, что ее обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Полицейские ищут причастных к преступлению и в очередной раз просят пензенцев не верить незнакомым людям, звонящим по телефону.

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