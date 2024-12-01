После трагедии в Земетчинском районе возбудили уголовное дело

01.12.2024 | 15:41

В Земетчинском районе после гибели людей при пожаре возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Трагедия случилась вечером в субботу, 30 ноября, в доме на улице Куйбышева в селе Вяземка. После ликвидации возгорания внутри жилья были обнаружены погибшими две женщины и мужчина.

«При осмотре на телах каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила от отравления продуктами горения», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Жителей Пензенской области просят быть осторожнее.

«В целях избежания трагических последствий необходимо соблюдать правила безопасной эксплуатации электроприборов, газового и печного оборудования, следить за состоянием электропроводки», - предупредили в следственном управлении.