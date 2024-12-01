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Происшествия

В Земетчинском районе при пожаре погибли три человека

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Вечером в субботу, 30 ноября, в селе Вяземка Земетчинского района случился пожар, который унес жизни 3 человек.

Трагедия произошла в доме на улице Куйбышева. Тела 2 женщин и 1 мужчины обнаружили после ликвидации возгорания.

По факту случившегося проводится проверка.

«Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

27 ноября смертельный пожар случился в Пензе, в частном доме в 2-м Симферопольском проезде. Погибла 76-летняя пенсионерка. Предварительная причина возгорания - неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования.

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Источник — фото СУ СКР по области
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