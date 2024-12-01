В Земетчинском районе при пожаре погибли три человека

Вечером в субботу, 30 ноября, в селе Вяземка Земетчинского района случился пожар, который унес жизни 3 человек.
Трагедия произошла в доме на улице Куйбышева. Тела 2 женщин и 1 мужчины обнаружили после ликвидации возгорания.
По факту случившегося проводится проверка.
«Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
27 ноября смертельный пожар случился в Пензе, в частном доме в 2-м Симферопольском проезде. Погибла 76-летняя пенсионерка. Предварительная причина возгорания - неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀