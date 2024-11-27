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Криминал

В Башмакове женщина напала на парня, ограбила его и раздела

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В Башмакове неоднократно судимая 48-летняя местная жительница вновь преступила закон, она напала на молодого человека на улице.

Это случилось вечером 28 августа. Женщина подошла к парню и больно ударила бутылкой по голове, попав в правую бровь. Тот упал и сел на землю, а обидчица схватила его за ворот кофты и выхватила из рук телефон, а потом сняла с жертвы спортивный костюм с солнцезащитными очками и скрылась.

На гражданку завели уголовное дело. Она признала вину.

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств: активное способствование раскрытию и расследованию преступления; признание вины; возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Осужденную взяли под стражу в зале суда.

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Источник — фото пресс-службы судебной системы Пензенской области
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