В Башмакове женщина напала на парня, ограбила его и раздела

27.11.2024 | 18:09

В Башмакове неоднократно судимая 48-летняя местная жительница вновь преступила закон, она напала на молодого человека на улице.

Это случилось вечером 28 августа. Женщина подошла к парню и больно ударила бутылкой по голове, попав в правую бровь. Тот упал и сел на землю, а обидчица схватила его за ворот кофты и выхватила из рук телефон, а потом сняла с жертвы спортивный костюм с солнцезащитными очками и скрылась.

На гражданку завели уголовное дело. Она признала вину.

«При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств: активное способствование раскрытию и расследованию преступления; признание вины; возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Осужденную взяли под стражу в зале суда.