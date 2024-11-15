Сетевое издание|18+|Пятница|15 ноя 2024|18:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе мужчина потерял 60 000 рублей, решив заменить права

Печать
Telegram

В Пензе попытка получить водительское удостоверение дорого стоила 38-летнему мужчине. Он искал юриста, а нашел афериста.

В Пензе мужчина потерял 60 000 рублей, решив заменить права

Человек недавно стал гражданином России и хотел заменить иностранные права, чтобы ездить на машине. Он вышел в интернет, увидел объявление об оказании юридической помощи и связался с незнакомцем через мессенджер.

«Собеседник согласился помочь и попросил отправить фотографии документов в сообщении и перечислить оплату за услуги в размере 60 000 рублей», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александра Гуляева.

Новоиспеченный россиянин все сделал как велено, но после этого связь с незнакомцем оборвалась. Тогда мужчина пошел в полицию.

В Пензе мужчина потерял 60 000 рублей, решив заменить права

Злоумышленника нашли - им оказался 24-летний житель Челябинска. Он во всем признался и вернул деньги.

В Пензе мужчина потерял 60 000 рублей, решив заменить права

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении», - отметила Александра Гуляева.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте