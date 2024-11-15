В Пензе мужчина потерял 60 000 рублей, решив заменить права

15.11.2024 | 14:42

В Пензе попытка получить водительское удостоверение дорого стоила 38-летнему мужчине. Он искал юриста, а нашел афериста.

Человек недавно стал гражданином России и хотел заменить иностранные права, чтобы ездить на машине. Он вышел в интернет, увидел объявление об оказании юридической помощи и связался с незнакомцем через мессенджер.

«Собеседник согласился помочь и попросил отправить фотографии документов в сообщении и перечислить оплату за услуги в размере 60 000 рублей», - рассказала следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Александра Гуляева.

Новоиспеченный россиянин все сделал как велено, но после этого связь с незнакомцем оборвалась. Тогда мужчина пошел в полицию.

Злоумышленника нашли - им оказался 24-летний житель Челябинска. Он во всем признался и вернул деньги.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении», - отметила Александра Гуляева.