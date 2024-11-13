Виновника трагического ДТП на ул. Кижеватова лишили свободы на 2 года

13.11.2024 | 16:12

В Пензе суд вынес приговор 52-летнему виновнику трагической гибели 35-летней женщины. Смертельное ДТП случилось перед Новым годом, 28 декабря 2023-го.

Мужчина ехал на автомобиле «Лада-Ларгус» по улице Кижеватова в сторону Окружной по крайней левой полосе. У дома № 18 он сбил женщину, переходившую дорогу по зебре.

От удара пензячку отбросило на встречную полосу - под колеса маршрутного такси Mercedes-Benz. 31-летний водитель не успел затормозить.

«Горожанка погибла на месте. Экспертиза пришла к выводу, что смерть произошла от черепно-мозговой травмы, полученной при столкновении с легковым автомобилем», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Мужчина признал вину. По его словам, он не видел переходившую дорогу женщину.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Родственникам погибших он обязан выплатить компенсацию морального вреда», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В пользу вдовца погибшей было взыскано 300 тыс. руб., родителей - по 200 тыс., родной сестры - 100 тыс. руб. На имущество осужденного - автомобиль Renault Logan, прицеп, земельный участок и гараж - обращено взыскание.

После этого в суд апелляционной инстанции поступили сразу 2 жалобы: одна - от защитника водителя, другая - от вдовца, который остался с двумя несовершеннолетними детьми и выразил несогласие с размером компенсации.

В отличие от заявления адвоката, требования горожанина были удовлетворены: сумму компенсации увеличили до 750 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.