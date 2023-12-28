На улице Кижеватова в Пензе насмерть сбили пешехода

28.12.2023 | 16:02

В четверг, 28 декабря, на улице Кижеватова в Пензе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий. Он выложил в Сеть фото, на котором видно накрытое тканью тело, лежащее на проезжей части вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

«Сбили девушку на переходе. Время 15:03», - уточнил автор снимка.

Обсуждая событие, пользователи предположили, что наезд совершил водитель автомобиля «Лада-Ларгус». «У него лобовое разбито на водительской стороне», - пояснил сторонник версии.

Местные жители высказались о необходимости установки светофора на данном участке улицы Кижеватова: «Утром там не проехать, пешеходы бегут, даже по сторонам не смотрят».

Многих случившееся ужаснуло: «Страшная трагедия для семьи погибшей. Среди белого дня, на пешеходном переходе. Очень жаль невинную девушку. У кого-то - подготовка к НГ, а у кого-то - страшное горе. Соболезнования родным и близким».

Источник фото № 2 - «Просто Пенза».