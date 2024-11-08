Сетевое издание|18+|Пятница|8 ноя 2024|13:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Городище напавшему на пожарных погорельцу вынесли приговор

Печать
Telegram

В Городище вынесли приговор по делу о нападении 42-летнего местного жителя на пожарных. Его признали виновным в 3 преступлениях.

20 мая этого года загорелся дом мужчины на улице Матросова. Когда спасатели прибыли на место и начали тушить пламя, нетрезвый хозяин подошел к ним, стал осыпать нецензурной бранью и мешать работе.

В какой-то момент городищенец ударил одного из пожарных в левое ухо. Сотрудники МЧС уложили агрессора на землю, однако, изловчившись, тот стукнул другого огнеборца рукой в правый глаз.

Через некоторое время погорелец успокоился и пообещал не буянить. Его отпустили, и, как оказалось, зря: мужчина пошел к третьему спасателю, тушившему дом из пожарного рукава, и бросил в него кирпич, попав в правое плечо.

Чтобы привести городищенца в чувство, сотрудники МЧС окатили его водой из шланга.

Впоследствии он объяснил, что хотел попасть в горящий дом, но его не пускали. Сначала мужчина не признавал вину, заявляя, что нанес удары нечаянно во время борьбы за проход к жилищу, но потом частично согласился с доводами, от дачи показаний отказался.

В итоге погорельцу назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы, сообщили в Городищенском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте