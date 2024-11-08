В Городище напавшему на пожарных погорельцу вынесли приговор

08.11.2024 | 11:57

В Городище вынесли приговор по делу о нападении 42-летнего местного жителя на пожарных. Его признали виновным в 3 преступлениях.

20 мая этого года загорелся дом мужчины на улице Матросова. Когда спасатели прибыли на место и начали тушить пламя, нетрезвый хозяин подошел к ним, стал осыпать нецензурной бранью и мешать работе.

В какой-то момент городищенец ударил одного из пожарных в левое ухо. Сотрудники МЧС уложили агрессора на землю, однако, изловчившись, тот стукнул другого огнеборца рукой в правый глаз.

Через некоторое время погорелец успокоился и пообещал не буянить. Его отпустили, и, как оказалось, зря: мужчина пошел к третьему спасателю, тушившему дом из пожарного рукава, и бросил в него кирпич, попав в правое плечо.

Чтобы привести городищенца в чувство, сотрудники МЧС окатили его водой из шланга.

Впоследствии он объяснил, что хотел попасть в горящий дом, но его не пускали. Сначала мужчина не признавал вину, заявляя, что нанес удары нечаянно во время борьбы за проход к жилищу, но потом частично согласился с доводами, от дачи показаний отказался.

В итоге погорельцу назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы, сообщили в Городищенском районном суде.