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Криминал

Городищенец набросился на пожарных, тушивших его дом

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42-летнего жителя Городища обвинили в избиении трех пожарных, тушивших его дом. Это случилось вечером 20 мая 2024 года.

Спасателям поступило сообщение о возгорании на улице Матросова. Когда пожарные прибыли на место и начали тушить пламя, к ним подошел нетрезвый хозяин дома.

Мужчина осыпал спасателей нецензурной бранью и стал мешать их работе. Одного из них агрессор ударил в левое ухо.

«При попытке успокоить агрессивного мужчину двое пожарных уложили его на землю, однако злоумышленник при этом нанес второму огнеборцу удар рукой в правый глаз», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Через некоторое время городищенец успокоился и пообещал спасателям не буянить. Те его отпустили. Мужчина же пошел к третьему огнеборцу, тушившему дом из пожарного рукава, и бросил в него кирпич, попав в правое плечо.

Спасатели, чтобы привести агрессора в чувства, окатили его водой из шланга.

Городищенца, судимого в 2021 году за насилие в отношении представителей власти, обвинили в умышленном нанесении побоев.

«Вину подозреваемый не признал, пояснив, что телесные повреждения сотрудникам пожарно-спасательного отряда мог нанести неумышленно, во время борьбы, когда они повалили его на землю, препятствуя проходу к его домовладению», - добавила Светлана Артамонова.

Угловное дело передали в мировой суд.

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Источник — фото ОНД И ПР Городищенского и Никольского районов
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