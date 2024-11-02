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Криминал

Осудили директора Центра спортивной подготовки Пензенской области

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Вынесен приговор 65-летней бывшей руководительнице ГАУ «Центр спортивной подготовки Пензенской области», которую суд признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Женщина фиктивно трудоустраивала в учреждение людей, чтобы начисляемую им зарплату тратить на проведение официальных массовых мероприятий. Таким образом она пыталась приукрасить действительное положение дел и создать себе репутацию надежного руководителя, способного успешно решать рабочие вопросы.

«Злоумышленница в период с октября 2017 года по декабрь 2021-го давала указание подчиненной, не осведомленной о ее преступных намерениях, неоднократно оформлять фиктивное трудоустройство 2 граждан», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Зарплата этих работников тратилась на представительские расходы при проведении спортивных мероприятий и другие нужды ЦСП. При этом часть денег возвращалась учреждению - дополнительные расходы на указанные нужды возмещались из бюджета.

Общая сумма ущерба, нанесенного центру действиями руководительницы, составила около 500 тысяч рублей. Эти деньги женщина, признав вину, вернула.

Суд приговорил ее к штрафу в размере 40 000 рублей.

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