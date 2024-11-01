Житель Нижнего Ломова разослал в Сети порновидео с участием знакомой

01.11.2024 | 09:08

19-летняя жительница Нижнего Ломова стала участницей съемок интимного характера. Но соблюсти приватность не удалось: 34-летний знакомый распространил в интернете кадры с ее изображением.

Девушка обратилась в полицию. Выяснилось, что преступление было совершено, когда она вместе с мужчиной находилась в гостях.

«Воспользовавшись отсутствием внимания девушки, он взял ее мобильный телефон и через мессенджер отправил на свое устройство видеозапись порнографического характера. После этого злоумышленник переслал данную запись другим пользователям социальной сети», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Мужчина дал признательные показания. За операции с «видео для взрослых» ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В Нижнем Ломове любительское порновидео уже не в первый раз заканчивается возбуждением уголовного дела. Ранее 21-летняя горожанка потребовала от 29-летнего мужчины 20 тысяч рублей, чтобы подобная запись с его участием не получила распространения. По его заявлению сотрудники уголовного розыска задержали девушку. Неудачливой шантажистке грозит лишение свободы на срок до 4 лет.