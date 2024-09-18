Девушка сняла порно со знакомым и стала вымогать деньги

18.09.2024 | 08:31

21-летняя жительница Нижнего Ломова решила заработать шантажом. Ее жертвой стал 29-летний мужчина. Девушка потребовала от него деньги за то, чтобы видео «для взрослых» с его участием не получило распространения.

Тот не стал платить и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали молодую горожанку.

«Она рассказала, что вечером в квартире знакомой в компании нескольких человек записала видео порнографического характера с участием мужчины. В этот момент у нее возник умысел совершить преступление», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Девушка потребовала 20 тысяч рублей. Однако обогатиться не удалось: она стала фигуранткой уголовного дела.

Неудачливой вымогательнице грозит лишение свободы на срок до 4 лет.