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Криминал

В Терновке мужчина погиб из-за спора о работе лифта

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В отношении 68-летнего жителя Пензы возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия случилась вечером 17 сентября около многоквартирного дома на улице Терновского.

Подозреваемый обсуждал с 49-летним знакомым работу лифта. Между ними возник спор, и пенсионер толкнул оппонента рукой в грудь. Тот упал с входной платформы подъезда на асфальт и ударился головой.

Через непродолжительное время пострадавший скончался от полученной травмы.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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