Мошенник купил номер сотового пензячки и похитил почти 400 тысяч

27.09.2024 | 09:55

20-летний житель Сыктывкара использовал мошенническую схему с давно не используемым мобильным номером, чтобы добраться до счета 35-летней пензячки и похитить деньги. Молодого человека задержала полиция.

Злоумышленник решил заработать, нашел канал в мессенджере, где продают номера сотовых телефонов, и купил его. Номер оказался привязан к приложению банка жительницы Пензы.

«Используя различные манипуляции, чтобы скрыть свою личность, подозреваемый похитил со счета пензячки 373 тысячи рублей. Однако оперативники установили местонахождение и данные злоумышленника, после чего задержали его по месту жительства», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Молодой человек признал вину и полностью возместил пострадавшей причиненный ущерб.

«Фигуранту уголовного дела грозит до 6 лет лишения свободы», - добавили в полиции.