В Нижнеломовском районе задержали пензенцев с партией «синтетики»

25.09.2024 | 17:11

В Нижнеломовском районе задержали наркозакладчиков, пытавшихся распространить крупную партию «синтетики» на территории региона.

В полицию поступила информация, что 42-летний и 31-летний пензенцы причастны к незаконному обороту запрещенных веществ. Отрабатывая сведения, сотрудники задержали иномарку с подозреваемыми на 545-м километре федеральной автодороги М-5.

В машине полицейские нашли борсетку, а в ней - свертки с белым порошком, его же обнаружили и в съемной квартире, где жили мужчины.

Вещество изъяли и отправили на экспертизу. Выяснилось, что это N-метилэфедрон массой около 1 килограмма

Пензенцы признались, что хотели сбыть «синтетику» через тайники-закладки на территории области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.