Пензенец, не подумав о камерах, вынес кофе из супермаркета

18.09.2024 | 11:34

В Октябрьском районе Пензы полицейские раскрыли кражу кофе из супермаркета. Выяснить личность вора помогли установленные в торговом зале камеры.

С заявлением в полицию обратился директор супермаркета. Он сообщил о похищении товара на сумму более 5 тысяч рублей.

Выехав на место, следственно-оперативная группа изучила записи с камер и выяснила приметы вора. Это помогло установить его личность. Злоумышленником оказался житель Пензы 1994 года рождения.

Мужчина признал вину. Он рассказал, что похитил несколько упаковок кофе, чтобы перепродать. Сделать это пензенец не успел.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.