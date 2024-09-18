Сетевое издание|18+|Среда|18 сен 2024|13:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец, не подумав о камерах, вынес кофе из супермаркета

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Октябрьском районе Пензы полицейские раскрыли кражу кофе из супермаркета. Выяснить личность вора помогли установленные в торговом зале камеры.

С заявлением в полицию обратился директор супермаркета. Он сообщил о похищении товара на сумму более 5 тысяч рублей.

Выехав на место, следственно-оперативная группа изучила записи с камер и выяснила приметы вора. Это помогло установить его личность. Злоумышленником оказался житель Пензы 1994 года рождения.

Мужчина признал вину. Он рассказал, что похитил несколько упаковок кофе, чтобы перепродать. Сделать это пензенец не успел.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото и видео областного УМВД России
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте