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Криминал

Пензенец обещал сельчанке дом, а в итоге бросил ее на трассе

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60-летняя жительница Колышлейского района доверилась 41-летнему пензенцу и потеряла сбережения. Мужчина представился другим именем и под разными предлогами вытягивал из пенсионерки деньги.

Вначале женщина выложила в интернете объявление о продаже дома, а горожанин позвонил и заявил, что заинтересован в покупке.

«По словам заявительницы, приехав, покупатель осмотрел дом и согласился на сделку, однако он объяснил, что для оформления документов необходимо обратиться к нотариусу, а для этого нужны деньги», - сообщила следователь СО МО МВД России «Колышлейский» Анастасия Бабурина.

Пензенец попросил владелицу оплатить эти услуги, и она передала ему 35 000 рублей. В течение нескольких дней аферист под различными предлогами вытянул из женщины еще 30 000 и 50 000 рублей.

В следующую встречу мужчина предложил пенсионерке переехать в областной центр, чтобы жить вместе - купить новый дом, который он якобы присмотрел. Нужно было только отвезти 100 000 рублей в качестве задатка. Сельчанка взяла с собой деньги, села в машину пензенца, и вместе они отправились в дорогу.

Однако по пути горожанин остановился на трассе, отправил спутницу в магазин за водой, а сам уехал с ее деньгами.

Пензенец обещал сельчанке дом, а в итоге бросил ее на трассе

Обманутая женщина обратилась в полицию. Афериста нашли. Он во всем признался и рассказал, что случайно наткнулся на объявление о продаже дома и решил заработать, а деньги потратил на личные нужды.

Пензенец обещал сельчанке дом, а в итоге бросил ее на трассе

«Не думал, что меня так быстро найдут, но вычислили оперативно. Я очень раскаиваюсь за свой поступок, женщину жалко, доверилась мне, а я так подло поступил с ней», - признался пензенец.

«Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - отметила Анастасия Бабурина.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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