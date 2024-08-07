Зареченец присоединился к драке из солидарности и получил срок

07.08.2024 | 17:39

В Заречном присяжные заседатели сочли местного жителя виновным в смерти человека.

7 апреля прошлого года пьяный горожанин и его приятель, признанный невменяемым, были в гостях у общей знакомой. Там же находился еще один мужчина, с которым как раз и возник конфликт.

Невменяемый товарищ во время ссоры трижды ударил спорщика по голове. Сам зареченец из чувства солидарности решил присоединиться и стукнул недруга еще 6 раз по тому же месту.

В результате избитый получил черепно-мозговую травму с осложнениями, повлекшими развитие мозговой комы и двусторонней гипостатической пневмонии. Через пару недель, 23 апреля, он умер в больнице № 6 имени Захарьина.

В отношении зареченца возбудили уголовное дело, по его ходатайству оно рассматривалось с участием присяжных, которые вынесли вердикт: виновен.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.