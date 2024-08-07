У 14-летнего пензенца на улице Злобина забрали все золото и деньги

07.08.2024 | 18:43

В Пензе под стражу заключили 16-летнего подростка. Юношу обвиняют в ограблении 14-летнего жителя областного центра.

По данным следствия, 18 июля этого года подросток подошел на улице Злобина к двум незнакомым ребятам. Угрожая одному из них расправой, он забрал у жертвы золотые украшения и деньги. Общая сумма причиненного ущерба превысила 16 000 рублей.

«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в другом регионе совершил мошенничество, нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уехав в город Пензу, где совершил грабеж», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по региону Татьяна Махницкая.

Выяснилось, что в апреле 2024-го юношу осудили за грабеж и кражу. Суд приговорил его к 120 часам обязательных работ. Наказание подросток не отбыл.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ограбления юного пензенца и закрепляют доказательственную базу.