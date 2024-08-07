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Криминал

Нож в спину: пензячка увидела своего мужчину спящим с другой

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31-летняя жительница Пензы едва не убила своего 36-летнего гражданского мужа, увидев его с другой женщиной.

Об этом мужчина рассказал в отделе полиции, куда обратился после инцидента.

Как оказалось, он распивал крепкие напитки с сожительницей и ее знакомой, а после застолья уснул на диване вместе с гостьей.

В хозяйке вспыхнула ревность. Она схватила нож и ударила спавшего мужчину в спину. В дальнейшем рана была квалифицирована как легкий вред здоровью.

На пензячку возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда ревнивые женщины хватаются за нож. В Заречном горожанка застала сожителя в объятиях обнаженной женщины. Она взяла нож, отрезала сопернице клок волос и пригрозила ее зарезать.

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