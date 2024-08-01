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Криминал

Пензенские подростки забрали у пенсионерок 1 млн 270 тыс. рублей

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Два несовершеннолетних жителя Пензы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и с причинением значительного ущерба.

По данным следствия, в конце января 2024 года подростки 16 и 17 лет решили заработать, участвуя в мошеннической схеме. Жертвами аферистов, действовавших по схеме «ваша родственница совершила ДТП», были пенсионерки в возрасте от 80 до 85 лет. Они расставались с деньгами, когда им обещали не возбуждать уголовное дело на «виновников аварии».

Тинейджерам отвели роль курьеров. Через интернет они получали адреса пожилых женщин и приезжали к ним за деньгами.

«Согласно отведенной роли один из них представлялся сотрудником полиции или помощником следователя, второй следил за окружающей обстановкой, чтобы предупредить о появлении третьих лиц или сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемые получили от потерпевших денежные средства на общую сумму 1 млн 270 тыс. рублей», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Деньги курьеры переводили на банковские счета соучастников, оставив себе 60 тысяч в качестве вознаграждения.

Во время следствия потерпевшим полностью возместили имущественный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

В Следственном управлении напомнили: ни по телефону, ни при очной встрече сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ, МВД России, Росгвардии) не просят передать или перевести деньги. Такие требования - явный признак мошенничества. Жителей области просят довести эту информацию до сведения пожилых родственников, так как именно такие граждане чаще всего становятся жертвами телефонных мошенников.

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