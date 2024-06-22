Сетевое издание|18+|Суббота|22 июн 2024|12:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец хотел помочь сестре забрать детей и оказался в больнице

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенским полицейским поступило сообщение из больницы о госпитализации 36-летнего пациента, ранение которого, возможно, имеет криминальный характер.

Мужчина рассказал правоохранителям, что хотел помочь сестре забрать детей у ее бывшего мужа, 39-летнего жителя областного центра. Однако тот был несогласен с таким решением и схватился за нож.

Экс-зять раненого мужчины признался, что у них произошел конфликт, когда он узнал причину визита бывшего шурина.

«Во время ссоры злоумышленник ножом нанес удар в ногу заявителя. После этого гражданин был госпитализирован», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте