Пензенец хотел помочь сестре забрать детей и оказался в больнице

22.06.2024 | 11:10

Пензенским полицейским поступило сообщение из больницы о госпитализации 36-летнего пациента, ранение которого, возможно, имеет криминальный характер.

Мужчина рассказал правоохранителям, что хотел помочь сестре забрать детей у ее бывшего мужа, 39-летнего жителя областного центра. Однако тот был несогласен с таким решением и схватился за нож.

Экс-зять раненого мужчины признался, что у них произошел конфликт, когда он узнал причину визита бывшего шурина.

«Во время ссоры злоумышленник ножом нанес удар в ногу заявителя. После этого гражданин был госпитализирован», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.