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Криминал

Гости области хитрым способом похитили продукты из магазина

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20-летний и 33-летний жители Оренбургской области предстанут перед судом за кражу продуктов из магазина в Нижнем Ломове.

Приятели приехали в город 13 января этого года, чтобы устроиться на работу. Мужчины заселились в общежитие и стали праздновать окончание первого трудового дня. 14-го числа алкоголь, продукты и деньги закончились, и товарищи отправились в магазин.

В торговом зале они огляделись, убедились, что за ними никто не наблюдает, и приступили к хищению. Они набили рюкзак и карманы колбасой, сыром, конфетами, алкогольными напитками, а затем пошли мимо кассы к выходу.

Там их остановил сотрудник магазина и велел показать, что в рюкзаке и карманах. Один из приятелей достал из одежды баночки с алкоголем, а другой снял и оставил рюкзак, а сам направился к выходу.

Продавец, решив не отпускать подозреваемого без осмотра, поспешил за ним. Тем временем другой приятель воспользовался моментом, подхватил рюкзак с украденным товаром и ушел.

«Похищенные продукты злоумышленники съели, причинив торговой сети ущерб на сумму около 2,1 тыс. рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину гости региона признали, причиненный магазину ущерб возместили. Им грозит наказание за покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору и открытое хищение чужого имущества.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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