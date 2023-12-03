Пензенского хирурга-флеболога задержали с наркотиком

03.12.2023 | 11:50

В Пензе стало на одного хирурга-флеболога меньше. 30-летний специалист, который принимал пациентов в нескольких клиниках областного центра, задержан в Саранске по подозрению в наркоторговле.

Об этом пишет издание «Известия Мордовии» со ссылкой на региональных правоохранителей.

Согласно материалам дела, пензенский хирург решился на подработку и устроился в интернет-магазин, занимающийся продажей наркотиков. Подельником стал 28-летний знакомый доктора.

В начале ноября компаньоны забрали крупную партию мефедрона массой около 50 г из тайника, оборудованного в Пензенской области, и повезли товар в столицу Мордовии. Там мужчины успели сделать 20 закладок, а затем были задержаны полицией.

Правоохранители проверили автомобиль подозреваемых и нашли в нем 30 свертков с наркотиком. В кармане куртки врача было еще 13 пакетиков с мефедроном. У его приятеля изъяли 2 г запрещенного вещества, которые он хранил для личного употребления.

Сейчас подельников заключили под стражу. Свою вину они признали.

«Доктор прописан в Пензенской области, принимал пациентов в нескольких больницах. «В нашей клинике новый доктор, с прекрасным хирургическим стажем работы. Оперирующий хирург, врач-флеболог и УЗИ-диагност. Мы уже получаем обратную связь от пациентов и делимся с вами. Он ведет прием пациентов с варикозной болезнью и осложнениями, связанными с варикозом, а также осуществляет оперативное лечение всех видов грыж», - так рекламировали медработника коллеги», - пишет издание.