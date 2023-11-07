Пензенца ограбили в Ахунах, брызнув в лицо из баллончика

07.11.2023 | 11:50

37-летний пензенец узнал, что такое предательство, став жертвой нападения в лесополосе в Ахунах. Он попросил у приятеля помощи, а в итоге был ограблен.

Это случилось, когда мужчина собирался переехать в другой город. Он продал имущество и хранил деньги наличными. За помощью с перевозкой вещей пензенец обратился к своему ровеснику. Тот согласился.

В день планируемого отъезда товарищи вместе сели на маршрутку и поехали в Ахуны забирать из цеха мебель. С собой они взяли все необходимое, чтобы потом сразу отправиться на вокзал.

Покинув транспорт, мужчины пошли к производству лесополосой.

«По пути, как пояснил потерпевший, его приятель нарочно отстал на несколько шагов, делая вид, что открывает навигатор в телефоне, а затем ударил его по затылку, распылил перцовый баллончик в лицо и вырвал из рук пакет с деньгами», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Немцева.

Жертве удалось убежать от нападавшего и обратиться в полицию. Пензенец рассказал, что приятель отнял у него не менее 50 000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело», - пояснила Елена Немцева.

Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.