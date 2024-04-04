Вынесен приговор бывшему директору ООО «Доки 24/7» Наталье Симакиной

04.04.2024 | 12:20

Ленинский районный суд г. Пензы вынес приговор бывшему директору ООО «Доки 24/7» Наталье Симакиной, признав ее виновной в незаконном предпринимательстве, причинившем крупный ущерб гражданам, и пособничестве в хищении денег при получении соцвыплат.

С ноября 2012 года по июнь 2018-го женщина, чтобы получить прибыль, незаконно выдавала займы под залог недвижимости.

Люди обращались в ООО «Доки 24/7» и заключали договоры займа со ставкой 7% в месяц (84% в год) под залог жилья. Когда у кого-то не получалось в срок вернуть деньги, Симакина шла в суд и взыскание обращалось на заложенное имущество. Квартиры переходили в ее собственность либо продавались, а деньги перечислялись на счет ООО «Доки 24/7».

«В результате преступных действий Симакиной получен доход в виде возврата основного долга, оплаты процентов и неустойки, а также в виде перехода права собственности на объекты недвижимости, ранее принадлежавшие заемщикам, на общую сумму более 80 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

Женщина также оказала пособничество в хищении более 1 млн рублей по свидетельству о праве вдовы ветерана Великой Отечественной войны на выплату на строительство или приобретение жилого помещения.

Вину Наталья Симакина не признала.

«Согласно приговору, путем частичного сложения наказания по приговору Ленинского районного суда г. Пензы от 28 ноября 2019 года Симакиной окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - подытожили в суде.

В 2019-м Симакину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Являясь руководителем ООО «Инвест-Гарант» и фактическим руководителем ООО «Бизнес Партнер», в июне 2018 года она под предлогом предоставления некоего банковского транша для возобновления работы компании обманным путем получила под расписку от 6 вкладчиков более 2,2 млн рублей. Своих денег они больше не увидели: женщина распорядилась ими по своему усмотрению. Симакиной назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Настоящее уголовное дело в связи с большим объемом и множественностью эпизодов было выделено из материалов другого уголовного дела, расследование которого продолжается», - сообщали тогда в прокуратуре.