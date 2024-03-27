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Криминал

Пензенец бросил в сожительницу пачку риса и получил нож в живот

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41-летней пензячке придется ответить за удар ножом 40-летнему сожителю в живот. Она не стерпела упреков, подкрепленных пачкой риса.

Вечером 5 февраля пара выпивала в квартире мужчины и поссорилась. Горожанин начал укорять возлюбленную за нежелание работать, взял пачку риса и бросил ее в женщину. Зерна рассыпались.

Пензенец продолжил высказывать претензии, и терпение сожительницы лопнуло. От обиды она схватила с раковины нож и ударила оппонента в живот.

«После произошедшего пострадавший самостоятельно вызывал скорую медицинскую помощь. Медикам он пояснил, что удар ему нанес неизвестный мужчина. Однако приехавшим сотрудникам полиции женщина созналась в совершении преступления», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранение, полученное пензенцем, квалифицировали как тяжкий вред здоровью. На сожительницу завели уголовное дело, она признала вину. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело направлено в суд.

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