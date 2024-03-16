Сельчанин попросил не судить строго друга, вонзившего ему нож в живот

16.03.2024 | 12:38

Житель Лопатинского района предстал перед судом за то, что едва не убил друга, с которым вместе выпивал.

В середине декабря прошлого года приятели устроили застолье. Однако, как это нередко случается, дружеская беседа переросла в ссору. Под влиянием алкоголя и нахлынувшей ненависти хозяин дома схватил кухонный нож и вонзил его в живот собутыльнику.

Экспертиза квалифицировала нанесенное ранение как тяжкий вред здоровью. Однако, пойдя на поправку, пострадавший простил своего приятеля и в суде попросил не наказывать его строго, тем более что тот принес извинения.

Суд учел мнение потерпевшего и ряд других смягчающих обстоятельств. В итоге сельчанина приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев. Кроме того, в счет возмещения морального вреда с него взыскали 50 тысяч рублей.

Приговор вступил в силу, сообщили в пресс-службе Лопатинского районного суда.